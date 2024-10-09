В Тюменской области расширяется сеть семейных МФЦ

Третий в Тюменской области семейный многофункциональный центр открыли в Ялуторовском районе. Он расположен на базе комплексного центра социального обслуживания населения, сообщает региональный департамент соцразвития.

Семейные МФЦ открываются в рамках пилотного проекта Минтруда России при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центр в Ялуторовском районе открыли 8 октября глава муниципалитета Андрей Гильгенберг и начальник межрайонного управления социальной защиты населения Евгения Лебедева.

Благодаря объединению в МФЦ ресурсов учреждений и организаций региона любая семья может получить помощь по самым разным вопросам, включая предоставление соцуслуг, консультации юристов, психологов, педагогов и других профильных специалистов.

Новое учреждение оборудовано комфортными зонами ожидания и детскими комнатами. Пока родители получают консультацию, дети могут провести время в игровой зоне. Специалисты центра отмечают, что будут сопровождать семью с момента обращения до этапа решения проблемы.

Напомним, первый семейный МФЦ в Тюменской области открылся в Голышмановском городском округе в декабре прошлого года, второй подобный центр начал работу в Тюмени в апреле текущего года.