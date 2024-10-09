Тюменский завод «Кенера» представил свое оборудование на KIOGE 2024 в Казахстане

Делегация из Тюменской области работала в республике Казахстан на международной выставке и конференции «Нефть и газ» KIOGE 2024, где собрались представители ведущих нефтегазовых компаний. Регион представлял завод по производству нефтегазового оборудования «Кенера», сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

«Для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировых рынках необходимо заниматься продвижением своих услуг. В этом отношении пример завода «Кенера» показателен. Здесь активно занимаются импортозамещением. Если прежде на заводе, который раньше назывался «Бентек», в конечной продукции преобладали зарубежные компоненты, то сейчас российские – и по качеству они нисколько не уступают лучшим мировым аналогам. А поиск потенциальных производственных партнеров, в том числе за рубежом, только усилит позиции тюменского предприятия», – отмечает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Выезд на выставку был организован с помощью тюменской Торгово-Промышленной палаты. За время деловой поездки представители компании провели многочисленные встречи, обзавелись новыми контактами, увидели интерес потенциальных заказчиков к поставкам буровых установок и систем верхнего привода.

«Обсудили возможность создания сервисных центров на территории Казахстана и совместной промышленной кооперации. Появился ряд интересных проектов. В общем, потенциал для сотрудничества хороший», – считает генеральный директор завода Олег Федоровских.