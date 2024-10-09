В Тюменской области проходит проект «Здоровое село»

Проект «Здоровое село» в Тюменской области – это уникальная возможность для жителей сельской местности получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы района. С 7 по 14 октября региональный проект проходит в Упоровском районе, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

«Жители 43 населенных пунктов нашего района смогут попасть к врачам тюменских медучреждений с целью выявления опасных заболеваний и получения консультации по коррекции лечения. При необходимости пациентам назначается дополнительное обследование с возможностью повторной консультации. Упор мы делаем на пациентов, которые год и более не обращались за медицинской помощью и пациентов старше 50 лет, по той причине, что они чаще страдают хроническими заболеваниями», – рассказал заведующий Упоровским филиалом Областной больницы №12 Алексей Речкин.

В течение восьми дней тюменские врачи выездной бригады проводят осмотры и диагностику, назначают или корректируют лечение. В рамках проекта «Здоровое село» в Упоровском районе планируется охватить более 2000 жителей. Они могут проверить здоровье у терапевта, кардиолога, врача УЗИ, невролога, хирурга, акушер-гинеколога, психиатра-нарколога.

«Наши задачи – это улучшение здоровья сельских жителей, ранняя диагностика хронических заболеваний, увеличение продолжительности жизни. Мы должны поддерживать их здоровье, независимо от удаленности места проживания», –отмечает Алексей Речкин.