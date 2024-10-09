В Тюмени установлен новый надземный пешеходный переход на улице Дамбовская

В Тюмени установлен новый надземный пешеходный переход. Подрядная организация успешно выполнила монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода через улицу Дамбовская в районе развязки на улицу Мельникайте. В ночь с 5 на 6 октября на время установки сооружения было перекрыто движение транспортных средств. Об этом сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Строителям ещё предстоит выполнить ряд важных работ: провести электроосвещение, сделать отделку, штукатурку и покраску, установить облицовочные панели.

«Для обеспечения комфорта пешеходов предусмотрено светопрозрачное ограждение, защищающее их от шума и осадков. Также внутри перехода будет установлен подъемный механизм, который облегчит передвижение людей с ограниченными возможностями», – сообщил начальник отдела искусственных сооружений ГКУ ТО «Управления автомобильных дорог» Алексей Филатов.

Новый надземный переход был установлен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сооружение – значительно повысит безопасность пешеходов на участке дороги с высокой интенсивностью движения и улучшит пропускную способность транспортной развязки, отмечают в Главном управлении строительства региона.