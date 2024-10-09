В Тюменской области модернизируют учреждения культуры

В Тюменской области уделяется повышенное внимание обновлению инфраструктуры культурных учреждений. Ее развитию в регионе помогает нацпроект «Культура». Об этом рассказала директор департамента культуры Елена Майер.

В Тюменской области за пять лет в введено в эксплуатацию 12 центров культурного развития, создано 13 модельных библиотек, 34 виртуально-концертных зала и открыто 17 кинозалов, сообщила директор департамента. Ещё три объекта культуры находятся в стадии завершения ремонта и реконструкции. Благодаря нацпроекту музеи получили техническое оснащение, все 28 детских школ искусств региона обеспечены новыми музыкальными инструментами, литературой и оборудованием.

За счёт областного бюджета в 2024 году обновляются 33 объекта культуры восьми муниципалитетов региона. Среди них – сельские библиотеки, клубы, центры культуры и досуга.

«В учреждениях проводятся ремонт кровли и замена входных групп, обновляются фасады и окна, приводятся в порядок системы отопления и вентиляции, дооборудуются техническими средствами адаптации для инвалидов. В обновление инфраструктуры вложено более 50 млн рублей. В 29 учреждениях культуры ремонтные работы уже завершены», – сообщила Елена Майер.