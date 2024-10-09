Тюменская область представит опыт внедрения ИИ в транспортную систему на ИНФОТЕХ-2024

Развитие системы транспорта на базе технологий искусственного интеллекта представят на ХVII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «ИНФОТЕХ-2024». Главной темой мероприятия, которое состоится в Тюмени 23-24 октября, станут «Технологические решения на основе искусственного интеллекта», сообщает департамент информатизации региона.

Тюменская область поделится опытом внедрения интеллектуальной транспортной системы. Часть модулей и подсистем ИТС региона работают с применением технологий искусственного интеллекта.

На самых оживленных улицах Тюмени расположены 108 камер. С помощью нейросети видео собираются и анализируются в подсистеме мониторинга параметров транспортного потока. Система собирает, обрабатывает, хранит и передает информацию о параметрах транспортных потоков. Она выявляет и классифицирует инциденты, помогает более точно спланировать дорожные работы, помогает специалистам принимать более эффективные решения по управлению транспортными потоками.

Технологии ИИ применяются также в подсистеме диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог, которая предназначена для контроля за работой подрядчиков, оказывающих услуги по содержанию улично-дорожной сети. Подсистема наполняется сведениями через мобильно-программный комплекс. С его помощью можно следить за состоянием автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры. Обнаруженные дефекты детектируются нейросетью и передаются для устранения в работу сотрудникам.