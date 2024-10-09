«Транснефть – Сибирь» провела комплекс работ в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях

«Транснефть – Сибирь» провела комплекс работ по подключению новых объектов и плановых ремонтов на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, а также в Тюменской и Свердловской областях. Мероприятия проводились в период плановой остановки работы шести магистральных трубопроводов. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На линейной производственно-диспетчерской станции «Южный Балык» выполнено подключение резервуара объемом 20 тыс. куб. метров к действующим технологическим трубопроводам. Ремонтные работы на резервуаре диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м проводились в рамках программы технического перевооружения. Выполнена частичная замена металлоконструкций днища, стенки и кровли. В строительно-монтажных работах на резервуаре использовано 215 тонн металлоконструкций. Для обеспечения защиты от коррозии металлоконструкций резервуара нанесено антикоррозионное покрытие. Мероприятия позволили продлить срок безопасной эксплуатации объекта.

На НПС №2 им. Чепурского специалисты подключили реконструированную систему откачки утечек и дренажа на МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев. Данная система применяется в технологическом процессе транспортировки нефти для сбора утечек и освобождения технологического оборудования от нефти.

Кроме того, на линейной части трубопроводов и нефтеперекачивающих станциях проведены ремонт и замена запорной арматуры на современные аналоги, выполнена вырезка дублирующих задвижек и приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов. Установленное оборудование при эксплуатации отличается высокой степенью надежности.

Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты нефтетранспортного предприятия функционируют в штатном режиме.