Цены на красную икру взлетели на 25%

Красная икра превращается в роскошь – ее цена стремительно растет и может ударить по кошельку. По сравнению с октябрем прошлого года, ее стоимость уже увеличилась до 25% и может увеличиться еще на 10% к концу зимы, сообщают «Известия».

«Ценообразование на красную икру, да и на всю рыбную продукцию формируется на высококонкурентном рынке, исходя из базового закона – спроса и предложения. В этом году к завершению путины (длится с июня по октябрь) мы видим повышение стоимости красной икры до 25% по сравнению с 2023-м. Основные факторы роста – небольшой объем производства в 2024 году на фоне роста спроса», – сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.

По его словам, причиной снижения объемов добычи стала природная особенность – в нечетные годы улов высокий, а в четные значительно ниже.