В Тюменской области активно ведется строительство спортивных объектов. В их числе – футбольные поля, плоскостные объекты, бассейны, спортзалы, катки и другие сооружения. За пять последних лет в области введено в эксплуатацию более 350 спортивных объектов, сообщает Главное управление строительства региона.

В Тюмени завершили возведение спортивного комплекса «Юность». На территории площадью 1600 кв. м. можно будет заниматься баскетболом, мини-футболом, гандболом, дартсом, шахматами, настольным теннисом, воркаутом. Открытие комплекса состоится уже в конце октября этого года. В следующем году возведение такого модульного спортивного зала запланировано в Ялуторовске.

Совсем скоро в областной столице планируют сдачу ледового катка на улице Народной. Крытый ледовый каток предназначен для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий. Внутри будут располагаться ледовое поле площадью 1,6 тыс. кв. метров и арена для зрителей на 100 мест.

«В качестве направлений деятельности здесь будет реализован хоккей, открыто отделение фигурного катания. Кроме того, каток смогут посещать жители и гости города», – сообщил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

В этом году началось строительство подобного катка на ул. Судоремонтной. В типовом здании также будут располагаться каток, тренажерный зал, 6 раздевалок, пункт проката, буфет и медпункт. Строительство началось в июле текущего года. Уже отсыпана площадка под ледовое поле, ведётся монтаж цокольного этажа административной части здания.

Каток строится по типовому проекту, который ранее был реализован в Винзилях и Заводоуковском городском округе. Его планируется ввести в эксплуатацию к осени следующего года.

Объекты возводятся в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования».