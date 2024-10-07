Уникальную игрушку с местным колоритом разрабатывают в Тюмени. Деревянная игрушка в виде дощаника станет еще одним брендом города, сообщают в департаменте культуры Тюменской области. Идея игрушки-бренда направлена на достижение целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Над созданием нового символа Тюмени работает художник-реставратор и член Общественной палаты Святослав Шитов. Он на протяжении 20 лет знакомит туристов с историческим наследием и проводит экскурсии по областной столице.

«Раскапывая древнее основание городских срубов, археологи находили под порогом, печкой деревянные фигурки: лошадок, зайчиков, белочек. Именно тогда стало понятно, что игрушка является первым, родным сибирским тюменским сувениром», – рассказал мастер. Близится к завершению строительство мастерской Шитовых, она поможет в продвижении нового бренда.

О необходимости создавать и развивать местные бренды, которые станут популярны и в других регионах страны, говорил губернатор Александр Моор. Тюменская область активно ищет «точки уникальности», способные привлечь туристов.

«Когда территория находит свое уникальное лицо, она становится интересной и людям со стороны, и местным жителям. Самый ценный актив в любой экономике – это бренды. Каждая территория должна найти свое уникальное лицо», – заявил глава региона.