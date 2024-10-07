Тюменские трассы становятся светлее

До конца текущего года на региональных дорогах Тюменской области планируется построить и запустить более 22 км новых участков наружного освещения. Это значительно улучшит безопасность и комфорт передвижения всех участников дорожного движения, отмечают в Главном управлении строительства региона.

В сентябре были завершены работы по строительству наружного освещения на автомобильной дороге Тобольск – Вагай. Это самый протяженный объект строительства освещения в текущем году. Линия протяженностью 7,3 км начинается от федеральной автомобильной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск и ведет к аэропорту «Ремезов».

На дороге установлены 247 опор, каждая из которых оснащена современными светодиодными энергосберегающими светильниками. Стабильную и эффективную работу всей системы обеспечивают три шкафа управления наружным освещением (ШУНО).

В начале октября завершена установка нового наружного освещения на автомобильной дороге Заводоуковск – Пономарево в Заводоуковске. Подрядная организация установила пять опор освещения и пять светодиодных энергосберегающих светильников. Управление освещением осуществляется с помощью фотореле, что позволяет оптимизировать работу системы и снизить затраты на электроэнергию. Установка освещения значительно повысит безопасность жителей на автобусных остановках и пешеходном переходе.

Благоустройство автомобильных дорог в регионе осуществляется благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».