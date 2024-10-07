В ГД внесут законопроект о штрафе за оскорбление учителей

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о введении штрафа за оскорбление педагогов. С такой инициативой выступили зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Терентьев и глава фракции «Справедливая Россия ‒ За правду» Сергей Миронов. Документ есть в распоряжении «Известий».

Предполагается, что за публичное оскорбление учителя при исполнении обязанностей россияне могут получить штраф от пяти до 20 тыс рублей, должностные лица ‒ от 50 до 100 тыс рублей, а юрлица ‒ от 200 до 500 тыс рублей.

Если такое оскорбление будет размещено в интернете, то штраф для граждан составит от десяти до 30 тыс рублей, для должностных лиц ‒ от 100 до 200 тыс рублей, юрлиц ‒ от 500 до 700 тыс рублей.

«Минпросвещения России концептуально поддерживает предложения по административной ответственности за оскорбление педагогических работников и готово рассмотреть законодательную инициативу при ее поступлении в установленном порядке», ‒ говорится в ответе министерства депутатам, который есть в распоряжении «Известий».

По словам Сергея Миронова, в настоящее время от педагогов поступает очень много жалоб. Закон, который существует сейчас, в большинстве случаев оказывается на стороне учеников и их родителей, а учитель остается один на один со своими проблемами.