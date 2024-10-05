Магнитная буря на Земле может продлиться несколько суток

Сегодня, 5 сентября, после полудня на Земле прогнозируются слабые магнитные бури. В ночь на воскресенье, 6 октября, они станут сильными и достигнут класса G3, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«А что же со вторым облаком? Последние данные прогностических моделей показывают, что его влияние на Землю начнется после полудня сегодняшнего дня, вначале с появления слабых возмущений магнитосферы, а после 15 часов с роста интенсивности этих возмущений до уровня слабых магнитных бурь. Далее магнитные бури будут усиливаться и в ночь на воскресенье достигнут своего максимума – класса G3 – третьего уровня из пяти возможных. После чего космический шторм пойдет на спад, и магнитные бури, уже среднего и слабого уровня, класса G2-G1, с перерывами, продлятся до ночных часов вторника, 8 октября», – написал специалист в своем телеграм-канале.

По словам Михаила Леуса, не исключено, что до полудня субботы в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные «остатками» первого облака солнечного вещества.