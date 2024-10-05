Правительство РФ приняло стратегию развития Сибири

До 2030 года в Сибири создадут около 200 тысяч рабочих мест. Также, власти привлекут более 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной правительством стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО), сообщили в пресс-службе кабмина изданию РИА Новости.
«Вице-премьер напомнил, что правительством была принята стратегия развития Сибири и утвержден план ее реализации. В рамках стратегии предполагается до 2030 года привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций и создать порядка 200 тысяч рабочих мест», – указал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании по развитию СФО.
Кроме того, на уровне правительства по округу отобрали 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложили около триллиона рублей инвестиций и создали 20 тысяч рабочих мест.
Вот это были масштабы! А что там нам говорят про 41 приоритетный проект в который якобы уже вложено 1 триллион рублей и создано 20 тысяч рабочих мест? А что дают стране эти 41 проект? Распыление инвестиций и не более того. Какая-то «мышиная возня». Давно уже есть потребность реализации проекта Севсиба от Нижневартовска до Лесособирска на Енисее. Велкам, направьте эти 6,5 трл рублей и эти 200 тысяч рабочих мест с «тачками и лопатами» на укладку рельсов до 2030 года. По крайней мере будет реальный результат, а шпалы и рельсы с Севсиба как мне кажется не украдут, ибо они будут проложены в необжитых ещё краях. Тем более есть поручение Президента РФ построить Севсиб согласно утверждённой Стратегии развития транспорта в РФ.