Правительство РФ приняло стратегию развития Сибири

До 2030 года в Сибири создадут около 200 тысяч рабочих мест. Также, власти привлекут более 6,5 триллиона рублей инвестиций в рамках утвержденной правительством стратегии развития Сибирского федерального округа (СФО), сообщили в пресс-службе кабмина изданию РИА Новости.

«Вице-премьер напомнил, что правительством была принята стратегия развития Сибири и утвержден план ее реализации. В рамках стратегии предполагается до 2030 года привлечь более 6,5 триллиона рублей инвестиций и создать порядка 200 тысяч рабочих мест», – указал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании по развитию СФО.

Кроме того, на уровне правительства по округу отобрали 41 приоритетный проект. В их реализацию уже вложили около триллиона рублей инвестиций и создали 20 тысяч рабочих мест.