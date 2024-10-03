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​Семейные игры Победителей для детей, перенесших онкологические заболевания, состоялись в Тюменской области

Праздник для детей, победивших рак, прошел в Тюменской области

​Семейные игры Победителей для детей, перенесших онкологические заболевания, состоялись в Тюменской области
Фото: vk.com/oblzdrav72

Фестиваль «Семейные игры Победителей для детей, перенесших онкологические заболевания» впервые прошел в Тюменской области. Пятьдесят семей из разных городов и районов области собрались на мероприятие в спортивном комплексе поселка Боровский, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Проект «Семейные игры Победителей» Тюменского регионального медицинского общества стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области в 2024 году.

«Верим, что история болезни постепенно превратится в историю побед. Помимо спортивных соревнований, на фестивале представлены различные развлекательные и образовательные направления, которые помогут детям обогатить свои знания и навыки», – рассказала координатор проекта Ольга Жилина.

Дети, перенесшие онкологические заболевания, два дня принимали участие в соревнованиях по настольному теннису, бегу, шахматам, стрельбе и семейных творческих стартах. На мероприятии ребята не только активно провели время, но и получили дополнительную мотивацию, поддержку от известных спортсменов и артистов. Творческие мастер-классы для участников игр проводила большая команда волонтеров. На семейные старты дети выходили вместе родителями, которые поддерживали и подбадривали своих победителей.

«Это не просто спортивные соревнования, это праздник жизни. Победив болезнь, дети и родители уже доказали, что возможно все. Верю, что истории болезней для них закончились, и начинается новая история побед», – сказала Ольга Жилина.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 214, комментариев: 0
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