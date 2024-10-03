В Тюмени открыли сквер Леонида Згерского. Общественное пространство названо в честь первого директора Тюменской филармонии и почетного гражданина города. Сквер благоустроен в рамках проекта «Комфортная городская среда», отмечают в департаменте культуры Тюменской области.

В 2023 году тюменцы выбрали для благоустройства территорию, расположенную рядом с филармонией, а затем проголосовали за одну из предложенных концепций, которая предусматривала обустройство сцены для проведения концертов.

Обновленное общественное пространство выполнено в музыкальной тематике. В центре сквера, установлен арт-объект, который имитирует музыкальный инструмент – оркестровые колокола. В день открытия со сцены прозвучали произведения Шостаковича и Баха в исполнении артистов Тюменского филармонического оркестра.

«Уверена, что этот прекрасный сквер внесет свой огромный вклад в формирование культурного кода наших ребят, тех, кто сегодня взрослеет и кому так важно передать культуру, искусство, те традиции, которые мы сохранили», – сказала заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Отметим, что сквер Згерского – первое пространство, благоустроенное в Тюмени в 2024 году. Благодаря реализации проекта «Комфортная городская среда» в этом году будет открыто еще 6 объектов.