В Тюмени с 28 сентября по 2 октября проходил Всероссийский конкурс педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». В нем приняли участие представители всех 89 регионов Российской Федерации.

Конкурс «Мастер года» демонстрирует лучшие примеры педагогического мастерства, раскрывает потенциал системы среднего профессионального образования и поддерживает престиж профессии педагога, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Мастером года – 2024» стал преподаватель Курского автотехнического колледжа Дмитрий Медведев. Представитель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов вошел в десятку лучших педагогов системы СПО.

Торжественная церемония награждения победителя и призеров состоялась в спорткомплексе «Центральный». Участников конкурса с Днем среднего профессионального образования поздравил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Он также поблагодарил руководство Тюменской области за организацию мероприятия на самом высоком уровне.

«Тюменская область входит в тройку лучших в России по синхронизации профессионального образования с экономикой региона. Путь сотрудничества техникумов, колледжей и вузов с представителями реального сектора экономики – абсолютно правильный. «Мастер года» – отличный повод изучить лучшие педагогические практики и применить их на деле для подготовки кадров, которые будут формировать будущее региона и нашей страны», – уверен губернатор Александр Моор.