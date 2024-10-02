В российских СМИ распространяют новый фейк-список запрещенных артистов

Ряд российских СМИ вновь начал публиковать список запрещенных артистов. Например, в телеграм-канале «Москва Live» пишут, что в нем оказалось 79 человек, среди которых есть комики, музыканты и другие известные личности, например, Валерий Леонтьев, Инстасамка, Metallica, Сергей Орлов и группа «Звери». Однако, Роскомнадзор опроверг эту информацию в беседе с корреспондентом siapress.ru.

«У нас нет официального списка с запрещенными артистами. Эта информация ‒ скорее негласная позиция именно концертных площадок и медиа сервисов, которые проводят эти мероприятия. Официально запрещенные артисты у нас только те, которые из числа иностранных агентов. Но опять же, прямой формулировки, что они запрещены ‒ нет. Артисты могли попасть в этот список в том случае, если они были уличены в пропагандах, например, наркотиков, проституции», ‒ рассказали в Роскомнадзоре.

Некоторые СМИ добавляют, что с артистами из опубликованного списка запрещают контактировать, использовать их творчество в рекламе или размещать изображения их лиц.

Отметим, что певица Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, опровергла информацию о том, что она попала в список запрещенных артистов. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Сегодня многими СМИ началось распространение новости о том, что я и ряд других артистов находимся в новом списке запрещенных артистов. Эта новость (касаемо моего имени) ‒ фейк. Уважаемые СМИ, прежде чем распространять новости, проверяйте пожалуйста, информацию», ‒ написала девушка.

Кроме того, еще одной новостью стало то, что Валерий Леонтьев вернется на сцену после долгого затишья. Увидеть его можно будет в ноябре на выступлении в честь юбилея Игоря Крутого.

«Юбилей у автора, с которым работал полжизни! Какие еще могут быть комментарии моего участия в концерте?» – рассказал исполнитель в беседе с изданием «Московский комсомолец».