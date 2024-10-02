В селе Упорово Тюменской области ремонтируют поликлинику

В селе Упорово Тюменской области ведется капитальный ремонт поликлиники районной больницы. Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Упоровская районная больница является филиалом тюменской Областной больницы №12. Ее поликлиника обслуживает население в 20 000 человек и рассчитана на 634 посещения в сутки. На время ремонта все специалисты временно переведены в кабинеты соседнего здания, они ведут прием пациентов без изменений в расписании, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

В отремонтированном здании поликлиники будут располагаться кабинеты участковых терапевтов, узких специалистов, прививочный кабинет, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, кабинет компьютерной диагностики, отделение профилактики.

Строители уже полностью завершили демонтажные работы, выполнили замену кровли, оконных и дверных блоков внутри помещения, заливку полов и укладку керамогранита, монтаж электросетей. Подрядной организации предстоит провести монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водопровода и канализации, установить входные группы, утеплить и обшить фасад, завершить внутренние отделочные работы.

«Сдача объекта по плану в первом квартале 2025 года. Мы тщательно контролируем ход выполняемых работ. В настоящее время работы идут с опережением графика», – сообщил главный врач Областной больницы №12, Николай Сипачёв.