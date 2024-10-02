В Тюмени состоялся областной форум «На 55 с плюсом!»

Областной форум «На 55 с плюсом!» состоялся 1 октября на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени. Это центральное мероприятие акции «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченной к Международному дню пожилых людей. В этом году оно прошло под девизом «От традиций к трендам» – на форум старшее поколение пригласили вместе с внуками и детьми. Об этом сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

Организаторы подготовили для участников насыщенную и разнообразную программу. Гостей встречал духовой оркестр, выступали творческие коллективы, работала танцевальная площадка. Специалисты проводили кулинарные и творческие мастер-классы, занятия по шахматам, дартсу. Волонтеры проекта «Бабушкин воркаут» и инструкторы приглашали желающих спортивные тренировки. Гиды 55+ проводили экспресс-экскурсии и квест по пешеходной улице.

На форуме была открыта телестудия медиаволонтеров «ГераньШОУ» и РДДМ «Движение первых», организован модный показ «На подиум с бабулей». Все желающие могли посетить палатку здоровья и консультационный центр, который информировал о культурном, спортивном и образовательном досуге.

В Международный день пожилых людей к жителям региона обратился губернатор Александр Моор. Он поблагодарил старшее поколение за активное участие в жизни области. «Хочется сказать особые слова для тех, кто формировал нашу историю, работал для процветания региона и страны. В Год семьи хочу отметить вашу особую роль в укреплении патриотизма, традиционных семейных ценностей и воспитании подрастающего поколения», – сказал губернатор.