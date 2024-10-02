Фестиваль «Ноль Плюс» в Тюмени: 87 фильмов из 29 стран

XI международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» проходит в Тюмени с 30 сентября по 6 октября. В Год семьи ежегодное событие посвящено кино о семье, дружбе, отношениях, творчестве, профессиях, природе, культуре, истории, сообщает департамент культуры Тюменской области.

На фестивале в очном и заочном формате покажут 87 фильмов из 29 стран: России, Франции, Индии, Ирана, Афганистана, Болгарии, Китая, США и других. Участниками фестиваля станут около 10 000 детей и подростков, родителей, специалистов образования, культуры, социальной сферы, молодежной политики.

Событие организуется Фондом развития творчества «Жизнь и Дело» при поддержке Министерства культуры РФ, Тюменского агентства развития креативных индустрий.

Организаторы отмечают, что программа фестиваля очень насыщенна мероприятиями. Помимо кинопоказов участников ждут образовательные программы, интерактивы, мастер-классы и творческие встречи от деятелей кино и культуры. Онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» подготовил премьеры для зрителей.

В рамках фестиваля пройдет международный форум «Кинопедагогика. БРИКС+». Три дня педагоги и специалисты культуры будут участвовать в мастер-классах, изучая кино как метод творческого, духовного и нравственного воспитания.