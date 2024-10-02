В микрорайоне Мелиораторов завершается строительство школы

Близится к завершению строительство одной из самых крупных школ в Тюменской области – школы в микрорайоне Мелиораторов города Тюмени. Учебное заведение, рассчитанное на 1101 место, возводится в рамках реализации национального проекта «Образование». Объект планируется к сдаче до конца текущего года, сообщают в Главном управлении строительства региона.

В настоящее время уже завершены фасадные работы, строители разбирают леса вокруг здания. Верхние этажи первого блока практически готовы к передаче специалистам сферы образования, которые смогут начать комплектование классов и завоз оборудования.

Кабинеты третьего блока находятся в высокой стадии готовности. Сейчас строители выполняют отделку самых больших помещений школы – блока столовой, актового и спортивных залов.

Параллельно с заключительными работами в здании ведётся благоустройство прилегающей территории. Готовы асфальтированные дорожки, строители укладывают брусчатку перед зданием – осталось порядка 250 кв. метров. Бригада выполняет отсыпку зелёных зон чернозёмом и сеет газонную траву. Осталось благоустроить городок для обучения школьников правилам дорожного движения.

Отметим, по такому же типовому проекту, что и школа микрорайоне Мелиораторов, строятся школы в поселке Винзили и селе Мальково Тюменского района. Всего в настоящее время в регионе возводятся 16 школ, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.