В Тюмени определят лучшего педагога среднего профессионального образования

В Тюмени с 28 сентября по 2 октября проходит финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года 2024». В нем принимают участие преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и техникумов из 89 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает департамент образования Тюменской области.

«Принимать в Тюмени Всероссийский конкурс «Мастер года» – большая честь и высокий уровень ответственности. Мы постарались хорошо подготовиться к этому знаменательному для нашей области событию», – отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В течение недели финалисты со всех регионов страны показывают свое мастерство в трех испытаниях. На «Конкурсе образовательных кейсов» и «Открытом уроке» конкурсанты демонстрируют владение современными педагогическими методиками и делятся опытом практической подготовки студентов колледжей и техникумов.

По итогам двух испытаний станут известны десять призеров конкурса. Они примут участие в заключительном мероприятии «Влюбить в профессию» и расскажут о том, как мотивировать молодых людей к выбору профессии. По результатам третьего испытания будет определен абсолютный победитель.

Конкурс завершится в День среднего профессионального образования – 2 октября пройдет торжественная церемония закрытия конкурса, на которой будет объявлено имя победителя. Он получит звание «Мастер года» и денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей. Также победитель станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.