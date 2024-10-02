В Тюменской области снизилось число отравлений наркотиками

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание региональной антинаркотической комиссии. За восемь месяцев 2024 года количество наркопреступлений в Тюменской области снизилось более чем на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил он.

«Количество отравлений наркотиками за отчетный период снизилось более чем на 16 процентов, при этом отравлений с летальным исходом стало меньше почти на 8 процентов. Еще один позитивный момент – не зарегистрировано случаев смертельных отравлений среди несовершеннолетних. Очень важно сохранить эту тенденцию», – подчеркнул глава региона.

Как отметил в своем докладе врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Алексей Торопов, общая раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за отчетный период возросла с 63 процентов до 69,8 процента. Более 152 кг наркотических средств изъято из незаконного оборота.

За восемь месяцев 2024 года значительно уменьшился такой ключевой для оценки наркоситуации в регионе показатель как распространенность наркомании среди населения. Он снизился на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.