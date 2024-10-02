16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,3581   EUR  103,6502  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В 2025 году в России увеличится размер материнского капитала

В России маткапитал на первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей

​В 2025 году в России увеличится размер материнского капитала
Фото: Екатерина Стенякина / vk.com

В 2025 году материнский капитал на первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей. При рождении второго ребенка россиянам могут выплатить до 854 тысяч рублей, рассказала член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина изданию РИА Новости.

«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей ‒ при рождении второго», ‒ сообщила она.

Напомним, что с 1 февраля 2024 года в России выплачивают 631 тысячу рублей за первого ребенка, и 833 тысяч рублей ‒ за второго. Материнский капитал можно потратить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или направить на накопленную часть пенсии матери.

По словам Екатерины Стенякиной, на материнский капитал в 2025 году выделили 694,2 миллиарда рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:06, просмотров: 246, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=BxBep0UGh7UqrPPc1hjJ0tNDyFKa1zXuvguZV8tTnMCo9Ed8Hj8oucd9cXG/TwdoAfKgx0uBurW4pEMKv6ggRuNVhK7Z1tlZf/ts4eIS1YAWM3CJxKvQ87u9sb7G+yo7EPRtH8/C3WTNy4SOtrmEnA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=BxBep0UGh7UqrPPc1hjJ0tNDyFKa1zXuvguZV8tTnMCo9Ed8Hj8oucd9cXG/TwdoAfKgx0uBurW4pEMKv6ggRuNVhK7Z1tlZf/ts4eIS1YAWM3CJxKvQ87u9sb7G+yo7EPRtH8/C3WTNy4SOtrmEnA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=BxBep0UGh7UqrPPc1hjJ0tNDyFKa1zXuvguZV8tTnMCo9Ed8Hj8oucd9cXG/TwdoAfKgx0uBurW4pEMKv6ggRuNVhK7Z1tlZf/ts4eIS1YAWM3CJxKvQ87u9sb7G+yo7EPRtH8/C3WTNy4SOtrmEnA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=BxBep0UGh7UqrPPc1hjJ0tNDyFKa1zXuvguZV8tTnMCo9Ed8Hj8oucd9cXG/TwdoAfKgx0uBurW4pEMKv6ggRuNVhK7Z1tlZf/ts4eIS1YAWM3CJxKvQ87u9sb7G+yo7EPRtH8/C3WTNy4SOtrmEnA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=BxBep0UGh7UqrPPc1hjJ0tNDyFKa1zXuvguZV8tTnMCo9Ed8Hj8oucd9cXG/TwdoAfKgx0uBurW4pEMKv6ggRuNVhK7Z1tlZf/ts4eIS1YAWM3CJxKvQ87u9sb7G+yo7EPRtH8/C3WTNy4SOtrmEnA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=BxBep0UGh7UqrPPc1hjJ0tNDyFKa1zXuvguZV8tTnMCo9Ed8Hj8oucd9cXG/TwdoAfKgx0uBurW4pEMKv6ggRuNVhK7Z1tlZf/ts4eIS1YAWM3CJxKvQ87u9sb7G+yo7EPRtH8/C3WTNy4SOtrmEnA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(92) "АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru
АНО«ЦТИБК»«Бердэм»(«Единство») ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 1516
  2. ​Сургутян приглашают на встречу, посвященную памяти Ивана Захарова 603
  3. ​Три авто и четыре пострадавших: в Югре произошло массовое ДТП 339
  4. ​Сбербанк повышает ставки по стандартным ипотечным программам 324
  5. ​В Тюменской области напали на председателя Духовного управления мусульман 272
  6. ​Преподаватель отбилась от напавшего с ножом экс-студента в Лангепасе 266
  7. ​Руслан Кухарук приехал в Сургут и поторопил местных строителей 262
  8. ​Югорчане начинают получать налоговые уведомления за транспорт, землю и недвижимость 250
  9. ​В 2025 году в России увеличится размер материнского капитала 246
  10. ​О сургутском ИНТЦ рассказали в Москве 239
  1. В Сургуте горит ЖК «Гудзон» 1617
  2. Невоспитанные подростки терроризируют ресторан в Сургуте 1566
  3. ​Самые дорогие и дешевые квартиры в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1556
  4. ​На дорогах Сургута поймали пять таксистов без лицензии 1546
  5. ​Леонтьев может петь спокойно: Роскомнадзор опроверг список запрещенных артистов 1516
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 сентября? // АФИША 1501
  7. ​Опасения россиян о заморозке вкладов можно понять, но шанс подобного события крайне низок 1482
  8. Как сыр в масле больше не покататься! 1456
  9. ​Передвижная выставка трофейной техники НАТО в Сургуте стартовала 1365
  10. ​В Мегионе машина с людьми слетела с дороги в Обь 1363
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 13486
  2. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 13245
  3. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 5508
  4. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 4590
  5. В Сургуте стартовал отопительный сезон 4447
  6. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3949
  7. ​Феномен учителя-биолога 3382
  8. ​Вокзал на двоих 3008
  9. ​Правильный дом 2955
  10. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2929

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика