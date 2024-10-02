В России маткапитал на первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей

В 2025 году материнский капитал на первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей. При рождении второго ребенка россиянам могут выплатить до 854 тысяч рублей, рассказала член комитета Государственной Думы по социальной политике Екатерина Стенякина изданию РИА Новости.

«Учитывая темпы развития инфляции, маткапитал при рождении первого ребенка может вырасти до 646 тысяч рублей и до 854 тысяч рублей ‒ при рождении второго», ‒ сообщила она.

Напомним, что с 1 февраля 2024 года в России выплачивают 631 тысячу рублей за первого ребенка, и 833 тысяч рублей ‒ за второго. Материнский капитал можно потратить, в частности, на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью или направить на накопленную часть пенсии матери.

По словам Екатерины Стенякиной, на материнский капитал в 2025 году выделили 694,2 миллиарда рублей.