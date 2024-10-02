На муфтия Тюменской области напали с молотком и газом

Накануне, 30 сентября, произошло нападение на председателя Духовного управления мусульман Тюменской области муфтия Зинната Садыкова. Злоумышленник пронес в его кабинет молоток и слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман региона.

«Инцидент произошел в служебном кабинете муфтия Зинната Садыкова, куда посетитель вошел под предлогом обсуждения вопросов деятельности Духовного управления. Во время задержания он сознался, что шел к религиозному деятелю с намерением отомстить за приверженцев радикальных псевдорелигиозных течений, ранее задержанных в области. Баллончик и молоток он принес с собой. В ходе инцидента муфтий Зиннат Садыков сумел оказать сопротивление злоумышленнику и вызвал на помощь сотрудников Духовного управления. Прибывшими на место медиками религиозному деятелю оказана медицинская помощь», ‒ говорится в сообщении.

Сейчас здоровью главы централизованной религиозной организации ничего не угрожает.