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​НБКИ раскрыло уровень дохода, необходимый для комфортного обслуживания ипотеки

Эксперты рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы платить за ипотеку в Москве

​НБКИ раскрыло уровень дохода, необходимый для комфортного обслуживания ипотеки
Фото: ru.freepik.com

В третьем квартале 2024 года для комфортного обслуживания ипотечного кредита требуется доход в размере 103,2 тыс рублей, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Самая высокая планка по этому показателю зафиксирована в Москве – 223,9 тыс рублей. Об этом сообщает «Циан» со ссылкой на аналитику Национального бюро кредитных историй.

Подчеркнем, что средний размер ипотечного кредита снизился на 16,7% по сравнению с началом года, достигнув 3,32 млн рублей. Также уменьшился и средний срок кредита – на 4,2%, составив 289,5 месяца. При этом средневзвешенная ставка по ипотеке поднялась на 2,3 процентных пункта до 10,2%.

Несмотря на рост показателей, ухудшения ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не наблюдается, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Комфортный уровень обслуживания ипотеки увеличился вместе с увеличением реальных доходов заемщиков. По его мнению, важно планировать расходы так, чтобы ипотечные платежи не снижали уровень жизни.

Рекомендованный семейный доход учитывает соотношение ипотечных платежей к ежемесячным доходам семьи, где комфортным уровнем считается, когда на выплаты уходит около одной трети дохода.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 232, комментариев: 0
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