Ученые рассказали, что Земля может уцелеть после смерти Солнца

Ученые предсказали гибель Солнца и возможную судьбу Земли. Команда астрономов из Калифорнийского университета обнаружила экзопланету, которая пережила гибель своей звезды – белого карлика, сообщает журнал Nature Astronomy.

Это открытие дает новое понимание того, что может случиться с нашей планетой через 5 миллиардов лет, когда Солнце начнет расширяться и превратится в красного гиганта.

Согласно расчетам ученых, в конце своего существования Солнце раздуется и поглотит Меркурий и Венеру. И, возможно, Землю. Однако судьба найденной экзопланеты показывает, что может произойти и более благоприятный сценарий, ведь она смогла избежать уничтожения, что ставит под сомнение прежние предсказания о неизбежной гибели Земли.