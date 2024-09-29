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​Google не намерен уходить из России

Бесплатные сервисы Google будут доступными в России

​Google не намерен уходить из России
Фото: ru.freepik.com

Компания Google подтвердила, что ей известно о проблемах с использованием учетных записей у некоторых пользователей в России, сообщают «Известия».

«Мы работаем над решением этих проблем и стремимся сохранить доступ к нашим бесплатным сервисам в России», — заявили представители Google.

Первые затруднения с восстановлением доступа к сервисам были замечены еще в начале сентября, когда пользователи перестали получать SMS с кодом авторизации.

26 сентября Минцифры РФ подтвердило, что Google ограничил создание новых учетных записей. Операторы связи также зафиксировали резкое снижение количества отправляемых компанией SMS российским пользователям.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 232, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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        bool(true)
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        *RECURSION*
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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