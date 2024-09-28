Православный мессенджер «Зосима» запустят в рамках проекта «Спаси и сохрани»

На российский рынок планируют выпустить православный мессенджер «Зосима». С этой идеей выступил фонд «Иннотех XXI», который занимается реставрацией храмов. Мессенджер можно будет скачать на основных мобильных платформах, сообщил президент фонда Алексей Агапов изданию РИА Новости.

По словам Агапова, мессенджер разработали для проекта «Спаси и сохрани» по реставрации храмов в Ярославской области.

«Для проекта «Спаси и сохрани» сделали специальный мессенджер, типа WhatsApp, называется «Зосима» – в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года. Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект «Спаси и сохрани» – например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах», – рассказал Агапов.

Президент фонда «Иннотех XXI» добавил, что некоторые опции в новом мессенджере планируют опробовать и доработать в проекте «Спаси и сохрани».