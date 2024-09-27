В сентябре в России вырос уровень доступности яиц

Россия вошла в топ-25 стран мира по доступности яиц. На среднюю заработную плату можно купить 747 упаковок по 12 штук, сообщает РИА Новости, изучив данные национальных статведомств.

«Первое место в рейтинге неоспоримо принадлежит Катару: жители этой страны Персидского залива могут позволить себе 1 520 упаковок. Это втрое больше, чем мог бы купить среднестатистический житель планеты (487 упаковок). На втором месте идет Люксембург (1 387 упаковок), на третьем ‒ еще одно арабское государство, ОАЭ (1 354 упаковки). В первую пятерку также вошли Сингапур (1 313 штук) и Кувейт (1 309 штук)», ‒ говорится в сообщении.

Россия заняла в топе 23-е место. Среди ближайших соседей нашей страны в рейтинге доступности яиц ‒ Франция (750 упаковок) и Швеция (730 упаковок). Белоруссия расположилась на 43-м месте (398 упаковок), а Украина ‒ на 71-м (234 упаковки).

Последнюю строчку заняла Куба. Ее жители могли бы купить на месячную зарплату максимум 13 упаковок яиц.