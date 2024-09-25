В Тюмени проходит XXVIII турнир по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова

24 сентября в Тюмени стартовал XXVIII турнир по греко-римской борьбе на призы серебряного призера Олимпийских игр в Монреале, чемпиона мира и Европы Владимира Чебоксарова. В этом году соревнования получили статус международных – на них выступают команды из России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Азербайджана и Казахстана, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

Губернатор Александр Моор принял участие в торжественной церемонии открытия турнира. Глава региона обратился к участникам состязаний: «Легенда нашего спорта Владимир Чебоксаров является настоящим примером патриота, великого спортсмена, активного общественного деятеля. В этом зале собрались представители разных народностей и разных культур. Всех нас объединяет любовь к спорту, стремление к чистой победе».

Зрелищные поединки по греко-римской борьбе проходят в течение двух дней в спортивном комплексе «Центральный». На соревнованиях присутствует главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.Почетными гостями мероприятия стали такие знаменитые спортсмены как Сергей Кутузов, Алексей Шумаков, Рустам Тотров, Хасан Бароев, Алексей Мишин, Вартерес Самургашев, Асланбек Хуштов, Алан Хугаев, и, конечно, Владимир Чебоксаров.

«Владимир Васильевич делает большое дело для развития российского молодежного спорта – за много лет через этот турнир прошли целые поколения борцов», – отметил губернатор Александр Моор.