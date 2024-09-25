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​Тобольские ученые проводят обследование особо охраняемых природных территорий

Новые редкие виды обнаружены в лесах Тюменской области

​Тобольские ученые проводят обследование особо охраняемых природных территорий
Фото: admtyumen.ru

В 2024 году в Тюменской области организовано комплексное экологическое обследование 29 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 13 из них обследовано сотрудниками Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН. Об этом сообщает региональный Госохотдепартамент.

«Экологические обследования ООПТ стартовали весной и продолжатся до конца года. В составе исследовательской группы – биологи (ботаники, бриологи, микологи, лихенологи, энтомологи, орнитологи, териологи), географы, почвоведы-химики», – рассказала заместитель директора по научной работе ТКНС УрО РАН, доктор биологических наук Ольга Капитонова.

Тобольские ученые уже обследовали заказники и памятники природы, расположенные в Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Сладковском, Тобольском районах и в Тобольске. На днях были проведены дополнительные обследования ООПТ, находящихся в черте города Тобольска – памятников природы «Окрестности дома отдыха «Тобольский», «Киселевская гора с Чувашским мысом», «Панин бугор».

Как сообщила Ольга Капитонова, предварительные результаты исследований показывают сохранение биоразнообразия и среды обитания живых организмов на достаточно высоком уровне. На территориях были выявлены новые местонахождения редких и краснокнижных видов, дополнены списки флоры, фауны и микобиоты, проведено изучение почвенного покрова и водных объектов.

Напомним, что в регионе насчитывается 102 особо охраняемых природных территорий. В этом году обследуются территории общей площадью 433 тысяч га.


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Сегодня в 16:44, просмотров: 237, комментариев: 0
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