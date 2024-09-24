Тюменские старшеклассники создадут VR/AR-проекты для музеев с помощью нейросетей

В Тюмени на базе исторического парка «Россия – моя история» открылась Школа креативных индустрий по образовательной программе «Нейросети и искусственный интеллект». Старшеклассники и студенты колледжей и техникумов, пройдя девятимесячную программу обучения, создадут с помощью ИИ и нейросетей экспозиции для Тюменского музейно-просветительского объединения, сообщает региональный департамент культуры.

Учебное пространство Школы оборудовано современной техникой, которая позволит изучать новейшие IT-инструменты и технологии, заниматься анимацией и создавать свои собственные VR и AR-проекты. Средства на обустройство помещения, закуп необходимого компьютерного оборудования, мебели выделялись по региональной программе «Развитие культуры».

Образовательная программа разрабатывалась преподавателями Школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета. Реализация этого проекта в сфере IT-технологий и креативных индустрий – новое направление для ТИУ.

«Мы уверены, что этот проект поможет нам лучше узнать молодежь, прочувствовать их потребности. И продукт, который они создадут, это, возможно, целая новая страница в отрасли культуры. И может быть, отрасль не сразу откликнется, потому что идеи бывают дорогостоящими, но сделает все возможное, чтобы их поддержать», – заверила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.