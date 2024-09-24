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​Россиян начнут лишать свободы за оскорбление властей в интернете

В ГД предложили ввести уголовное дело за оскорбление властей в интернете

​Россиян начнут лишать свободы за оскорбление властей в интернете
Фото: Василий Пискарев / t.me

В России за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может грозить лишение свободы до двух лет. Эта информация указана в проекте поправок к Уголовному кодексу РФ. Его разработал глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает ТАСС.

«Документ предлагает изложить в новой редакции ст. 319 Уголовного кодекса, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. За такое преступление может грозить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет. По действующим нормам за такое преступление грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до года», ‒ указали в сообщении.

За оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может грозить:

‒ Штраф до одного миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности до трех лет;

‒ Обязательные работы на срок до 480 часов;

‒ Принудительные работы на срок до двух лет;

‒ Лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет или без этого.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 281, комментариев: 0
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