В Госдуму внесут законопроект об отказе от деторождения

Сегодня, 24 сентября, в Государственную Думу внесут законопроект о запрете чайлдфри в России. Об этом сообщил депутат Султан Хамзаев изданию РИА Новости.

«Конкретнее ‒ об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», ‒ сообщил он.

По словам авторов инициативы, в интернете распространены сообщества, которые пропагандируют отказ от деторождения, а также проявляют неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Законопроект направлен на защиту от популяризации этого контента как в интернете, так и в СМИ, кинофильмах и рекламе.

Для этого предлагается внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в некоторые другие законодательные акты. Это позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.