22 сентября инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя» завершил свою работу. За 44 дня работы инфопарк принял более 200 000 посетителей. Гости и жители Тюмени посетили концерты, мастер-классы, спектакли, выставки, викторины, образовательные программы. На интерактивной площадке гиды провели более сотни экскурсий для школьников и студентов.

«Инфопарк стал настоящей точкой притяжения – здесь постоянно кипела жизнь. Мы не только продлили работу стенда Тюменской области с выставки-форума «Россия», но и создали самостоятельный интересный проект о прошлом, настоящем и будущем», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На площадке прошли дни муниципальных районов и отраслей, свои программы представили 21 отрасль и 9 органов власти. Здесь можно было заглянуть в каждый уголок области и посмотреть изнутри на многие профессии. В тематических зонах посетители узнали о богатой истории региона и познакомились с проектами будущего.

За время работы инфопарка 4 755 человек приняли участие в викторине о Тюменской области. 30 победителей отправились в путешествие по Тюменской области, а еще 30 счастливчиков получили подарочные наборы.

В финальный день инфопарк «Тюменская области, я люблю тебя» принял 200 000-го гостя. Тюменцы приходили в инфопарк, чтобы в последний раз посмотреть выставку, принять участие в мастер-классах и викторине, посмотреть праздничный концерт.