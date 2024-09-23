ФАПы открыты в деревне Кобякская, селах Куларово и Шестовое

В муниципалитетах Тюменской области открываются новые фельдшерско-акушерские пункты. ФАПы позволяют жителям небольших населенных пунктов оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Три новых модульных пункта открыли в деревне Кобякская, селах Куларово и Шестовое Вагайского района. Здания оснащены современными медицинскими приборами, аппаратами и мебелью, в них созданы комфортные условия для пациентов и медперсонала.

«В новых ФАПах есть все необходимое оборудование для экстренной и неотложной помощи пациентам. В том числе, укладки для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, инфаркте миокарда и желудочно-кишечном кровотечении. Некоторое из модернизированного оборудования появилось впервые, например, термоодеяло для отогревания пациента с переохлаждением», – поделилась главная медицинская сестра Областной больницы №9 Мария Трушникова.

Чуть ранее открылся новый ФАП в селе Заречка Казанского района. В нем расположены кабинет приёма пациентов, процедурный кабинет, кабинет раннего выявления заболеваний, аптека. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

Также в сентябре этого года открылись ФАПы в селе Полозаозерье Бердюжского района и в поселке Заречный Вагайского района.

Современные фельдшерско-акушерские пункты в Тюменской области строятся благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».