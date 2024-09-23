Инвестиционное агентство Тюменской области и ТАРКИ договорились о сотрудничестве

На Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 Инвестиционное агентство Тюменской области и АНО «ТАРКИ» (Тюменское агентство развития креативных индустрий) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию креативного предпринимательства в регионе. Об этом сообщает департамент инвестиционный политики и поддержки предпринимательства области.

Соглашение даст возможность объединить усилия в развитии креативных индустрий в Тюменской области. Руководитель Центра «Мой бизнес» Ильяна Багишева, подписывая документ, отметила: «Сегодня есть меры поддержки для креативных предпринимателей и в нашем центре, и в ТАРКИ, мы будем их донастраивать и развивать, чтобы в регионе становилось больше творческих, креативных предпринимателей».

Как рассказал генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев, площадка TNF-2024 для подписания соглашения была выбрана не случайно.

«В форуме участвует много тюменских предпринимателей. Креативный сектор экономики встроен в промышленный сектор. А центр "Мой бизнес" как раз активно работает с разными предпринимателями, кто-то производит ткани, комплектующие, кто-то занимается логистикой. Надо их всех объединять. Наши договорённости позволят погрузить креативных предпринимателей в мир бизнеса, чтобы появлялись новые проекты в регионе», – прокомментировал гендиректор ТАРКИ.

Уже в скором времени состоится совместное мероприятие Центра «Мой бизнес» и ТАРКИ – 11-12 октября в Тюмени пройдёт форум креативных предпринимателей КПД.