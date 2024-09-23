Перспективы развития российского ТЭК обсудили на TNF-2024

Перспективы развития российского ТЭК обсудили на пленарной сессии «Технологическая устойчивость: стратегия развития» в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2024. В сессии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Глава Минпромторга подчеркнул, что для бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса в условиях санкционного давления министерством были задействованы механизмы поддержки для создания и внедрения отечественного оборудования. Государство направило на развитие нефтегазового машиностроения порядка 60 миллиардов рублей, благодаря чему уже освоено производство более 160 видов отечественного оборудования для ТЭК. Антон Алиханов заявил также о важности выхода российских машиностроительных компаний на внешние рынки.

Говоря о разработке энергетической стратегии России, глава Минэнерго сообщил, что министерство готово принимать предложения, направленные на развитие отечественной энергетики. Он подчеркнул возрастание роли цифровизации, отметив, что новые IT-решения могут кардинально продвинуть отечественные технологии, сделать их высокоэффективными. Кроме того, Сергей Цивилев обратил внимание на профориентацию молодежи с целью подготовки инженерных кадров для отрасли.

Для решения задач по технологической независимости российским регионам надо не конкурировать, а кооперироваться. Такое мнение в ходе дискуссии высказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «Пример эффективной межрегиональной кооперации – наш тюменский Нефтегазовый кластер. Это открытая площадка, которая объединяет 168 компаний из 24 регионов», – отметил губернатор.

Как показали результаты опроса, более 44 процентов участников пленарной сессии считают, что технологическую устойчивость отрасли может обеспечить только совокупность нескольких факторов. Для этого важны господдержка, подготовка квалифицированных кадров, научные достижения и технологии, а главное – общее желание достичь поставленной цели.