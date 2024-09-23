Компания SpaceX готовится к серии беспилотных полетов на Марс

SpaceX готовится к запуску пяти беспилотных полетов на Марс в течение двух лет, сообщил генеральный директор компании Илон Маск. Информация об этом появилась на сайте Digital Trends.

Если эти миссии пройдут успешно, первая пилотируемая экспедиция на красную планету может состояться уже в 2028 году. Основатель SpaceX подчеркнул, что цель компании – сделать космические путешествия доступными для всех, кто мечтает отправиться на Марс. Тем не менее, сроки реализации миссий могут измениться.

В настоящий момент компания ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на проведение пятого орбитального испытания Starship. В свою очередь оно заявило, что расследование воздействия полетов на окружающую среду завершится не раньше конца ноября, что замедляет развитие программы.

Илон Маск также отметил, что стремится сделать человечество многопланетным, чтобы защитить его от глобальных угроз, таких как ядерная война или демографический коллапс.