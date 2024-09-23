Банк России выпустил в обращение монету «Учитель» серии «Человек труда»

Центробанк выпустил памятную десятирублевую монету «Учитель» серии «Человек труда». На лицевой стороне монеты располагаются надписи «Банк России» и «2024», а на оборотной стороне ‒ изображение учителя у школьной доски с надписью «Человек труда», сообщает пресс-служба Банка России.

«На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части ‒ «Банк России», в нижней части ‒ «2024». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «Рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «Руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение учительницы у школьной доски и стола с предметами, связанными с темой образования; вверху по окружности ‒ рельефная надпись «Человек Труда», ‒ указали в сообщении.

Памятной монетой можно рассчитываться на всей территории России.

Напомним, что сегодня в обращении уже находятся десятирублевые монеты «Металлург», «Транспорт», «Нефтегазовая отрасль», «Добывающая промышленность» и «Строитель».

Ранее мы писали о том, что Центробанк выпустил десятирублевую монету, посвященную Югре.