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Большой московский цирк могут снести и построить на его месте многофункциональный комплекс

Цирк на проспекте Вернадского в Москве могут снести из-за того, что он устарел

Большой московский цирк могут снести и построить на его месте многофункциональный комплекс
Фото: Алексей Стужин / Фотохроника ТАСС, журнал «Эстрада и цирк» (1971 год)

На проспекте Вернадского, возможно, больше не будет Большого московского цирка. Вместо него появится многофункциональная площадка формата lifestyle с фуд-кортом, музеем, студией звукозаписи и зоной отдыха. Москомархитектура уже объявила конкурс на реконструкцию устаревшего здания.

«В свое время он был технологически уникально оснащен — зрителей поражали сменяющиеся манежи с водой, льдом, невероятные элементы шоу и так далее. Сегодня условия содержания животных, помещения артистов и процесс подготовки самих шоу не отвечают современным стандартам в должной мере, да и о комфорте зрителей уже совершенно другие представления», — пояснил корреспонденту «Коммерсантъ» глава комитета, главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Предположительно, площадь нового здания хотят увеличить почти в 27 раз — с трех тысяч квадратных метров до 80 тысяч. 60 тысяч квадратов отдадут под саму площадку, 20 — займет подземная часть. Зона фуд-корта — это еще 1,3 квадратного метра.

Между тем, не все рады реконструкции. Здание цирка было построено в 1971 году по проектам группы архитекторов, включая Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Степана Сатунца, и считается шедевром советского модернизма.

«Их архитектурный фокус — парящий над стеклянными стенами складчатый зонтик — стал одним из архитектурных символов столицы и детства. Кто-то на федеральном решил его уничтожить и спустил задачу столичному правительству. Москомархитектура объявила конкурс на новый проект. Как хотят впихнуть нечто размером в 30 раз больше текущего цирка на тот клочок земли и что в нем разместить? Не только манеж и вольеры с хищниками, наверное, еще помещения под бизнес? Это может быть освоением бюджета?» — поделилась своим мнением в соцсетях искусствовед, основательница «ку-ку клуба» для музейщиков и коммуникационного агентства «Схема» Ксения Коробейникова. По ее словам, здание, возможно, и не будет больше текущего в 30 раз, так как эта информация не подтверждена.

Правительство Москвы выделит пять миллионов рублей на создание концепции. Конкурсанты должны спроектировать многофункциональный культурный центр, где непосредственно цирк будет занимать основную площадь, но не будет единственной развлекательной составляющей, добавляют в «Ъ».


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Сегодня в 16:33, просмотров: 188, комментариев: 0
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