Россияне смогут получить налоговый вычет за выполнение нормы ГТО

В Государственной Думе планируют ввести новый налоговый вычет за выполнение норм ГТО. Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов в беседе с РИА Новости.

«С 2025 года в России вводится новый налоговый вычет – за выполнение норм ГТО. Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия», — сообщил он.

Максимальная сумма для вычета за ГТО составит 500 рублей в месяц. Претендовать на вычет сможет официально трудоустроенный работник, который дополнительно прошел диспансеризацию, проводимую в поликлиниках по полису ОМС.