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​Матвиенко: Россия не будет заставлять женщин рожать

Российский политик прокомментировала возможный запрет чайлдфри

​Матвиенко: Россия не будет заставлять женщин рожать
Фото: РИА Новости

В России Минюст и эксперты обсуждают запрет идеологии «чайлдфри». По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, государство не будет принуждать женщин рожать, сообщают РИА Новости.

«Я на форуме как-то сказала, что движение «чайлдфри» нужно законодательно запретить. Запретить, потому что это зарубежный проект, это враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровыми нормальными женщинами от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого ‒ «ой-oй-oй». Мы эту тему тоже ведем, сейчас эта тема находится в Минюсте, рассматривается экспертами», ‒ сказала Матвиенко в ходе паритетной дискуссии «Взгляд на меняющийся мир», которая проходила в рамках IV Евразийского женского форума.

Валентина Матвиенко также отметила, что государство никогда не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят рожать детей.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 85, комментариев: 0
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