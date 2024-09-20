В России пенсионеры ежегодно будут получать 13-ю пенсию

До конца 2024 года в Государственную Думу внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии пенсионерам. Инициативу предложил вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР), сообщают РИА Новости.

«Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив ‒ становится еще более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», ‒ сказал Чернышов.

По его мнению, законопроект является актуальным потому, что в России второй год подряд наблюдается повышенная инфляция.