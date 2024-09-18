Конфликт Владислава Бакальчука и службы охраны Wildberries привел к стрельбе

Компания Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения в свой офис, расположенный в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. В инциденте участвовал сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук со своей охраной. Правоохранительные органы предприняли необходимые меры для стабилизации ситуации, сообщает РБК.

Рядом с головным офисом неизвестные устроили стрельбу и ранили троих мужчин, заявляет телеграм-канал Mash. «Работников офиса эвакуировали, на месте работает полиция. Предварительно, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка», – дополнили в источнике.

Представитель Владислава Бакальчука сообщил РБК, что бизнесмен и его коллеги стали жертвами провокации. Предприниматель прибыл на переговоры, касающиеся финансирования строительства новых складов для Wildberries, которое курирует его компания «ВБ Девелопмент». Однако его встретила атака со стороны службы охраны и неизвестных лиц, что привело к вооруженному конфликту. В результате инцидента был ранен один из коллег Владислава.

UPD: Количество пострадавших во время конфликта увеличилось до пяти. Среди них один полицейский, сообщает телеграм-канал Mash.