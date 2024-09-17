Россиянам нужно уплатить налог на вклады до 1 декабря

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Россиянам необходимо уплатить его до 1 декабря 2024 года, сообщает РБК. Информация об этом также доступна в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте и/или в приложении ФНС.

В уведомлении указан банк, где открыт вклад, сумма процентов, начисленных по счетам, сумма, с которой должен был уплачен налог, сумма вычета (годовой доход в размере 150 тысяч рублей), а также сумма налога, подлежащего уплате.

Подчеркнем, что закон о налогообложении процентов по банковским вкладам ввели с 2021 года. Однако срок его уплаты сдвигался. НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые.