Тюменская область приняла участие в Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Делегация Тюменской области приняла участие в Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Команду региона представляли директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и руководители учреждений культуры.

Представители делегации региона побывали с рабочим визитом во Всероссийском музее имени А.С. Пушкина, где обсудили планы дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что в июле на базе областной научной библиотеки в Тюмени открылся региональный центр Всероссийского музея. Проект призван воспитывать патриотически мыслящую молодёжь, знакомить с виртуальными галереями и выставками.

В ходе встречи стороны договорились о подписании соглашения, которое урегулирует взаимодействие в культурной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Документ подпишут в октябре в Красноярске Тюменское музейно-просветительское объединение и Музей имени Пушкина. В том числе в рамках соглашения планируется проводить совместные культурные мероприятия, выставочные проекты с экспонированием подлинных материалов из собрания музея.

«Уверена, наше сотрудничество создаст новые возможности для культурного обмена и вдохновения, укрепит связи между регионами и будет способствовать развитию художественного и литературного образования среди молодежи», – сказала Елена Майер.