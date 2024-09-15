На фестивале «Книги в городе. Тобольск» состоялось более 100 мероприятий

В Тобольске с 13 по 15 сентября проходит Фестиваль сибирских историй, который в этом году проводится одновременно с фестивалем «Книги в городе. Тобольск», сообщает департамент культуры Тюменской области.

В течение трех дней в городе на разных площадках состоится более 100 мероприятий. Для посетителей фестиваля подготовлены книжные коллекции, творческие мастерские, лекции, мастер-классы, интерактивные инсталляции, лаборатории, паблик-арт и даже полеты на воздушном шаре. Прямо с территории фестиваля можно отправиться по одному из экскурсионных маршрутов – Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник представит более 35 экскурсий.

Спецпрограмма в составе тобольского фестиваля Форум сибирских историй превратила Нижний посад Тобольска в творческий кластер. Передать опыт и найти новых участников для всероссийских и международных проектов приехали в Тобольск Дмитрий Мозговой – член жюри театральных премий и фестивалей, Елена Крылова – арт-дилер, создательница галереей АРТМАГ, Алексей Партола – художник, автор серии книг об уличном искусстве «Части стен» и многие другие.

На фестивале «Книги в городе» представлена сильная коллекция литературы для детей. Среди участников – издательства «А+A», «Альпина.Дети», «Белая ворона», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Самокат». Юных гостей ждут встречи с известными авторами: Катериной Гайдай, Ниной Дашевской, Юрием Нечипоренко.